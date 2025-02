Conte fa nascondino: «Occasione persa per l’Europa, non l’Inter»

Antonio Conte spiega l’andamento della partita che ha visto il Napoli pareggiare contro l’Udinese. Le parole su Dazn sembrano un gioco a nascondino.

NASCONDINO – Antonio Conte non è arrabbiato dopo Napoli-Udinese: «Non abbiamo concretizzato occasioni importanti. Dopo il gol abbiamo fatto rientrare in partita l’Udinese, queste sono state le fasi cruciali. Per il resto ci sta che al 70′ cerco di dare energia nuova, di aumentare anche situazioni offensive. Il risultato è normale, ho la possibilità di fare cinque sostituzioni e le ho fatte. Non devo sempre aspettare l’80’ per fare i cambi. Sicuramente è un peccato perché potevamo e meritavamo anche di più. Nel secondo tempo è andata scemando la partita, nel primo abbiamo giocato bene. Il pallino del gioco lo abbiamo avuto noi, nelle occasioni dobbiamo segnare. Altrimenti vai in affanno. Ci sta il pareggio con l’Udinese, loro hanno ottimi giocatori e ne sentiremo parlare presto. Noi abbiamo fatto ciò che facciamo sempre, pressando alto. Conte, occasione persa con l’Inter? Non è un’occasione persa per l’Inter. Occasione persa per l’Europa, dobbiamo guardare solo noi stessi. Non dobbiamo confondere la realtà, stiamo facendo qualcosa di straordinario. Fidatevi, i ragazzi stanno dando tutto e anche oggi erano stremati. Non confondiamo le diverse realtà, è un punto per l’Europa».