Conte esulta: «Napoli si sta godendo il momento. Ora vietato sbagliare»

Antonio Conte si è pronunciato nella conferenza stampa seguente a Napoli-Torino, match vinto dai partenopei con il punteggio di 2-0. Di seguito le sue dichiarazioni.

IL COMMENTO – Antonio Conte ha così parlato nella conferenza stampa successiva a Napoli-Torino, sfida vinta dagli azzurri per 2-0: «Non è la prima volta che siamo in testa al Campionato, siamo stati più in testa noi rispetto a qualunque altra squadra. È inevitabile, le partite iniziano ad essere sempre meno e qualsiasi tipo di errore lo puoi pagare in maniera importante. Però, godiamoci questo momento. A quattro giornate dalla fine, siamo matematicamente in Champions League, un traguardo molto importante a livello economico per la società. Ti devi godere questa situazione, capendo che stai facendo qualcosa di bello. Stiamo trasferendo emozioni ai tifosi e a noi stessi, come fatto stasera».