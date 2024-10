Conte elogia i suoi ex Inter: «Politano più maturo al Napoli. Lukaku cresciuto»

Antonio Conte si presenta di fronte ai giornalisti di Sky Sport 24 per fare il punto su Napoli-Como. Il focus del mister è su due giocatori, Matteo Politano e Romelu Lukaku, con lui già dai tempi dell’Inter.

LAVORARE – Antonio Conte al termine di Napoli-Como esprime le sue sensazioni sul momento della squadra azzurra, come fatto anche da uno dei suoi calciatori. Il mister dichiara: «Abbiamo fatto il nostro dovere. Sicuramente se mi avessero chiesto all’inizio dell’anno di avere questo tipo di risultato così in fretta sarebbe stato difficile pensare potesse accadere. Invece penso che siamo stati bravi e questo è frutto di tutto il lavoro che stiamo facendo. Sappiamo che c’è tanta aspettativa in una piazza bella e calda come quella di Napoli. Vogliamo regalare ai tifosi delle belle serate».

Dall’Inter al Napoli: Conte evidenzia la crescita di Politano e Lukaku

CONDIZIONE – Antonio Conte guarda con la lente d’ingrandimento la prestazione dell’ex interista Romelu Lukaku, oggi autore di un gol e due assist. Sul belga l’allenatore dichiara: «Lukaku? Lo dico sempre che Romelu è un giocatore che, a prescindere dalla sua forma fisica, può spostare sempre gli equilibri. Sicuramente oggi è cresciuto sia dal punto di vista della condizione che della partecipazione con la squadra. Può fare meglio e deve continuare a lavorare, come sta facendo, in maniera seria, e cercare di raggiungere un livello importante».

MIGLIORAMENTO – Antonio Conte prosegue, spostando il focus su un altro ex giocatore dell’Inter: «L’impatto di David Neres è stato veramente importante. Queste cose sono per me motivo di soddisfazione e di gioia perché sanno tutti, anche chi non è parte dei titolari, che c’è competizione. Il livello, la voglia e la determinazione, sale in tutto. Però voglio fare un elogio a Matteo Politano. Ho avuto una breve esperienza con lui all’Inter, poi l’abbiamo venduto proprio al Napoli. Qui ho trovato un ragazzo molto molto più maturo rispetto a quando ero all’Inter. Politano alle qualità tecniche abbina anche una grandissima attenzione tattica e anche una condizione fisica veramente importante».