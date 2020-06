Conte e Pintus spremono il gruppo: problemi fisici e lamentele – TS

“Tuttosport” riporta che la ripresa degli allenamenti sta portando qualche problema a Conte e Pintus, tra stop e lamentele.

RIPARTENZA INTENSA – Il sergente non fa sconti. Allenamenti tosti, secondo i più tostissimi. Una preparazione vera e propria, mal digerita dal fisico dei giocatori,a rrugginito da mesi di lockdown. Un menù da marines che ha portato come primo effetto collaterale più di un acciacco da quando Conte e il suo staff hanno deciso di pigiare il piede sull’acceleratore.

STOP FISICI – Vecino è il caso più conclamato, ma ci sarebbero state nelle scorse settimane anche altri stop monitorati dallo staff medico. De Vrij, Godin e Bastoni, si vocifera. Ma per precisa scelta nulla è stato comunicato anche perché si tratta di problemi legati ai carichi di lavoro che necessitano di piccoli stop considerati fisiologici.

LAMENTELE – Va registrato anche qualche mugugno per un super lavoro inatteso. Non che i giocatori non fossero abituati a sgobbare con Conte e Pintus, ma forse si aspettavano più clemenza al rientro. Focolai di lamentele che sarebbero arrivati pure a Marotta e Ausilio.