Conte e l’Inter “versione” Atalanta: la probabile formazione col Getafe – Sky

Domani alle 21 l’Inter di Conte affronterà il Getafe in Europa League. I nerazzurri si giocano un posto nei quarti di finale. Ecco le ultime sulla probabile formazione di domani in Germania

FORMAZIONE – Matteo Barzaghi di “Sky Sport”, in collegamento dall’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen ha sottolineato come la formazione dei nerazzurri non si distaccherà molto da quella vista contro l’Atalanta sabato. Ulteriori indicazioni arriveranno tra questa sera e domani, ma Conte vuole puntare sulla stessa Inter che ha fatto bene contro una squadra fisica come il Getafe. Questa la probabile formazione dei nerazzurri: