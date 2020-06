Conte Ã¨ il re degli sprint, l’Inter punta a ripartire a razzo – TS

Conte è il re degli sprint, l’Inter punta a ripartire a razzo – TS

“Tuttosport” sottolinea la tendenza di Conte a partire a razzo. Una buona notizia per l’Inter in questo nuovo avvio.

NUOVO INIZIO – La Coppa Italia come antipasto. Una sorta di International Champions Cup agostana, ma stavolta si fa sul serio. Poi il 21 contro la Sampdoria inizierà un minicampionato di 12 partite, 13 per l’Inter. Una Serie A ridotta, breve, compressa in 44 giorni. Sulla carta adatta a chi sa sprintare, sfruttare le gare iniziali per prendere slancio. Perché dopo tre mesi di stop, dopo un mese abbondante di allenamenti, sarà un nuovo campionato. Tra gli specialisti delle partenze a razzo c’è proprio Conte.

PARTENZE SPRINT – L’esempio perfetto viene dall’estate scorsa. L’Inter dalla prima alla sesta giornata ha messo in fila sei successi, con tre vittorie in casa e tre in trasferta. 18 punti che permisero di arrivare alla sfida con la Juventus da prima in classifica. Nelle prime 12 partite stagionali i nerazzurri assommarono 7 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte (Juventus e Barcellona), per una media di 2,2 punti a gara. Un ritmo che rispecchia in pieno la media storica di Conte con la Juventus (2011-2014) e col Chelsea (2016-2018). Ovvero 2,3 punti a gara.

OBIETTIVO RIPETERSI – Nel finale delle varie stagioni la media punti del tecnico scende a 2,17. Solo nella prima annata con la Juventus Conte andò a crescere, partendo con 2 punti di media e chiudendo a 2,19. Per il resto sempre meglio negli avvii. Dunque questo nuovo “avvio di stagione” potrebbe rimettere in corsa l’Inter. Il tecnico ha studiato una nuova preparazione e spremuto i suoi.