Conte e il cambiamento: da Bari all’Inter per tornare alla vittoria – GdS

Antonio Conte ha dimostrato coi fatti di essere avvezzo al cambiamento senza particolari pregiudizi. L’esplosione di Christian Eriksen ha facilitato il processo, ma il lavoro svolto durante il lockdown non può essere trascurato. E culla radici molto lontane nel tempo

CIAK, SI CAMBIA! – Ma Antonio Conte non era quello che non cambiava mai? Quello accusato di dogmatismo? Siamo sicuri che si tratti dello stesso allenatore che stasera, ore 19.30 a San Siro contro il Sassuolo, chiede certezze alle sue nuove idee? Sorprendentemente, sì. Antonio Conte voleva spingere i suoi a credere nello scudetto. Deve farlo nell’unico modo che conosce: fornendo nuovi stimoli. Tattici, fisici, emotivi. Ne ha sempre fatto una questione di approcci e non l’ha mai rinnegato. Ed ecco perché Christian Eriksen è il bastione di un’Inter nuova, messa in campo col 3-4-1-2. “Pareva quasi una bestemmia a febbraio” dice “La Gazzetta dello Sport”. Oggi è la strada lastricata a forza da seguire.

ALBORI – La rosea ricorda che anche 14 anni fa, nel 2006, Conte si laureò a Coverciano con una tesi che si intitolava così: “Considerazioni sul 4-3-1-2 e uso didattico del video“. Detto che l’analisi video è ancora oggi il suo pane quotidiano, salta all’occhio il modulo col trequartista. Conte ai tempi era vice di Luigi De Canio a Siena, e quello era il credo tattico della squadra toscana. Oggi è l’esoscheletro di un’Inter profondamente rinnovata.

FLESSIBILE – Corsi e ricorsi del pallone: Conte oggi alimenta le speranze di rimonta dell’Inter col trequartista e con le fondamenta nozionistiche di quella tesi. Ed ecco perché è già stato annunciato un corposo turnover tra i nerazzurri (QUI le ultime sulla formazione), “Ma guai a chi tocca Eriksen, in questo momento“. Anche perché Conte, in realtà, non si è mai legato ad una singola idea di gioco. A Bari, ad esempio divertì e si divertì con la versione offensiva del 4-4-2, denominato 4-2-4. I movimenti difensivi erano totalmente diversi rispetto a quelli che vediamo fare oggi Stefan de Vrij e Milan Skriniar.

ITER – Ma questa flessibilità di vedute, centrale nell’Inter di oggi, è passata attraverso il setaccio delle due esperienze a Torino, con la Juventus, e a Londra, con il Chelsea. In bianconero si partì dal 4-2-4, passando per il 4-3-3 ma approdando ben presto al definitivo 3-5-2: modulo della svolta e dei successi. Al Chelsea il processo è stato simile, anche perché sarebbe stato un peccato buttare all’aria due fantasisti, come Eden Hazard e Pedro, sull’altare del 3-5-2.

AMBIZIONI – All’Inter è ripartito dal suo riferimento più logico ed efficace il 3-5-2. Non si è spostato neppure a gennaio, perché le condizioni psicofisiche di Eriksen, e le scarse risorse della rosa, lo sconsigliavano. Allo stesso tempo, il tecnico ha bisogno di tempo per convincersi e per convincere la squadra a cambiare indirizzo. Ha bisogno di lavoro e di riflessione, un po’ quello che lo stop causa pandemia gli ha concesso. Troppo elevata la qualità di Eriksen per non svoltare, quantomeno per non considerarne l’opportunità. Il 3-4-1-2 è il quarto grande capitolo tattico della sua carriera. Tutti i tre precedenti si sono rivelati vincenti: promozioni in A, scudetti, coppe. Segnali dal passato?

