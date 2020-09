Conte due su due buona la prima: l’ultimo fu Roberto Mancini

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

Ieri l’Inter ha vinto, pur in maniera rocambolesca, la sua prima partita di campionato. Conte inizia con i tre punti come l’anno scorso, l’ultimo a imporsi per due anni di seguito alla prima giornata era stato Roberto Mancini

Pur soffrendo, l’Inter è riuscita ieri a strappare i tre punti alla Fiorentina nel corso del suo esordio nel campionato 2020/21. Antonio Conte inizia quindi il suo secondo anno sulla panchina dell’Inter come aveva iniziato il primo, con una vittoria in cui la sua squadra realizza 4 gol, anche se il 4-0 al Lecce nell’esordio dello scorso campionato era stato indubbiamente molto più tranquillo. L’ultimo allenatore dell’Inter a cui era riuscita la “doppietta” alla prima giornata era stato Roberto Mancini con il 3-0 casalingo al Treviso nella prima del campionato 2005/06 (in porta per gli ospiti un giovanissimo Samir Handanovic) seguito dal 3-2, sempre alla Fiorentina, ma questa volta al Franchi, all’esordio del campionato 2006/07. Il tecnico jesino aveva però steccato la prima assoluta sulla panchina dell’Inter, non andando oltre un 2-2 sul campo del Chievo Verona.