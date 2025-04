Conte: «Dovreste ringraziarci! Teniamo viva la lotta scudetto»

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in collegamento dalla sala stampa del Maradona in conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Empoli nel monday-night della 32esima giornata di Serie A.

PRESTAZIONE – Antonio Conte, a margine della vittoria contro l’Empoli al Maradona, è intervenuto in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico degli azzurri che si giocano lo scudetto proprio con l’Inter: «Credo che spesso e volentieri il risultato crei delle situazioni particolari. Quello che non deve essere condizionato sono io, valuto io le prestazioni dei miei ragazzi. Non ci sono problemi di primo o secondo tempo, ma spesso e volentieri dopo il vantaggio vai in protezione. L’ho detto ai ragazzi che non bisogna farlo. Sono molto contento, la prestazione è stata di altissimo livello. L’Empoli è una squadra molto organizzata, strano che stia lottando per la salvezza».

LOTTA – Continua così Antonio Conte che si fa una risata in conferenza stampa: «Inter? Il Napoli vince nel segno di tutti, non del singolo. Chi ha giocato oggi non ha fatto rimpiangere i titolari. È una vittoria di gruppo, tutti i ragazzi si sono messi a disposizione. Rafa Marin è entrato in un momento importante, ha risposto presente. Scudetto? Io faccio vendere molti giornali, o faccio fare trasmissioni. Starete parlando di campionato già chiuso se non ci fossimo noi, quindi ci dovrete ringraziare. Juan Jesus? Juan non era molto positivo. Sentiva a livello muscolare un po’ di dolore. Domani Buongiorno si allena, vedremo che risposte ci darà».