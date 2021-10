Conte, dopo l’Inter sempre più il Manchester United: tempi da definire

Conte va verso un nuovo incarico a cinque mesi dall’addio all’Inter. Il tecnico italiano è pronto a sostituire Solskjaer al Manchester United, come svela Gianluca Di Marzio su Sky Sport 24.

TUTTO DEFINITO – Ci sono contatti sempre più decisi in corso fra Antonio Conte e il Manchester United. Lo annuncia Gianluca Di Marzio, in collegamento con 23 su Sky Sport 24. Il giornalista spiega come sia ormai solo questione di tempo: c’è da definire se cambiare subito o aspettare la sosta per le nazionali di novembre. A Ole Gunnar Solskjaer potrebbero essere date le tre partite rimanenti per provare a salvare il suo posto, ma si va verso il cambio. Con Conte che, cinque mesi dopo aver lasciato l’Inter, è pronto a tornare in Premier League dopo l’esperienza al Chelsea.