Conte, dopo il Tottenham ritorno in panchina non scontato – TS

Il nome di Antonio Conte, dopo la separazione dal Tottenham, ha subito innescato una serie di abbinamenti con i top club italiani, tra questi anche l’Inter. Ma secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, il tecnico potrebbe non tornare subito ad allenare.

RITORNO IN ITALIA – Antonio Conte è già tornato a Torino per stare con la famiglia e ritrovare soprattutto quella pace interiore che era venuta completamente meno tra la morte improvvisa dell’amico fraterno e collaboratore nel club londinese, Ventrone, quella dell’ex compagno Gianluca Vialli e quindi l’intervento chirurgico per il sopravvenire di un problema risolto proprio con l’operazione a cui è seguita una convalescenza troppo veloce. Dopo l’addio al Tottenham Conte è stato subito accostato a diversi club italiani, tra questi anche Inter e Juventus, ma secondo il quotidiano di Torino questo non succederà. Tutto va nella direzione di un anno sabbatico, per ricaricare le pile e godersi quegli affetti che per troppo tempo ha sentito troppo lontani.

Fonte: Tuttosport – Marco Bo