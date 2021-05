Conte diviso fra Real Madrid e ritorno a Londra: subito in panchina?

Conte può trovare subito una squadra, a pochi giorni dalla fine del suo rapporto con l’Inter. Gianluca Di Marzio, in collegamento da Porto per Sky Sport, segnala come Real Madrid e Tottenham vogliano prendere l’ormai ex allenatore nerazzurro.

TENTATIVO DOPPIO – Per Gianluca Di Marzio, lasciata l’Inter, è già tempo di una nuova esperienza: «Antonio Conte è sempre un profilo nella lista del Real Madrid. Sondato, ci sono stati dei contatti, il Real Madrid se l’è presa un po’ comoda. Vuole decidere bene, con pro e contro dei vari candidati. Ha pensato anche a Mauricio Pochettino, sul quale però c’è anche il Tottenham. Conte, secondo me, fra Real Madrid e Tottenham torna in pista già subito nel mercato estero».