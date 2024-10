Conte: «Difendere il primo posto ci ha reso nervosi. Sbagliato!»

Il Napoli ha battuto l’Empoli grazie al calcio di rigore segnato da Kvicha Kvaratskhelia. Antonio Conte non è rimasto completamente soddisfatto della prestazione, gli effetti del primo posto si sono fatti sentire.

RIVALI – L’1-0 del Napoli sull’Empoli chiude il cerchio dell’ottava giornata di campionato per le rivali dell’Inter: hanno vinto tutte. Ieri Milan e Juventus contro Udinese e Lazio, oggi anche la squadra partenopea. Per i nerazzurri l’imperativo è ottenere i tre punti per non perdere ulteriore terreno. Gli ultimi aggiornamenti vedono Nicolò Barella favorito su Davide Frattesi per partire dal primo minuto in Roma-Inter. Antonio Conte intanto non è rimasto soddisfatto della prestazione del suo Napoli.

Conte e gli effetti del primo posto sul Napoli

PRESSIONE – Antonio Conte in conferenza stampa ha spiegato cosa non è andato nel Napoli di oggi: «All’intervallo non ero proprio felicissimo. Nel secondo tempo abbiamo visto un’altra partita e l’abbiamo fatta noi. Nel primo tempo siamo stati degli spettatori, niente furore e determinazione, solo tanto nervosismo, forse per il fatto di dover difendere la prima posizione ma dirlo dopo 8 giornate mi fa sorridere dirlo e ripensando all’anno scorso. Il primo posto in classifica dobbiamo prenderlo con la giusta responsabilità ma non nervosismo, e goderci quello che stiamo facendo. affrontare le partite senza il peso di guardare alle altre e pensando solo a noi stessi».