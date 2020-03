Conte deve cambiare, Eriksen non può essere un impiccio – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” sottolinea che l’Inter deve trovare una svolta. Conte ha bisogno di qualità e non può più vivere Eriksen come un impiccio.

SERVE CAMBIARE – L’Inter ha bisogno di qualità e adesso Conte deve iniziare a trovarla. Ieri Sarri – che ha comunque una rosa ben più qualificata – ha puntato sulla qualità e, nonostante fosse già in vantaggio di un gol, ha mandato in campo pure Dybala. L’ex c.t., al contrario, ha puntato sull’usato sicuro, vive l’acquisto di Eriksen come un impiccio e, da quando ha visto azzerarsi il gap atletico con le altre squadre, non riesce più a dominare nemmeno con le medio piccole. Ora la classifica colloca i nerazzurri in un limbo ma gli scontri diretti hanno dimostrato che per puntare allo scudetto ci vuole ben altro. Soprattutto bisogna – pure in Italia – puntare sulla qualità, inserirla nel contesto. Perché è impossibile pensare che Eriksen possa giocare titolare solo nei giovedì dedicati all’Europa League…