Conte e il dettaglio di Napoli-Genoa: misterioso braccialetto nerazzurro!

Antonio Conte si è mostrato chiaramente amareggiato al termine di Napoli-Genoa, match terminato con il punteggio di 2-2. Oltre al suo stato d’animo, ad emergere è stato anche un dettaglio ‘materiale’, legato al suo braccialetto.

LA SITUAZIONE – Antonio Conte sta vivendo con estrema passione il finale di stagione al Napoli, consapevole di dover realizzare due partite impeccabili per poter strappare lo scudetto all’Inter. Dopo il pareggio contro il Genoa per 2-2, i partenopei non hanno ora più bonus a disposizione fino al termine dell’annata. Contro il Parma e il Cagliari, la squadra del tecnico pugliese avrà come unico imperativo quello di conseguire 6 punti, così da essere certa di conquistare il quarto scudetto della sua storia. Ma a far rumore, in queste ore, è un dettaglio relativo al braccialetto indossato da Conte al termine di Napoli-Genoa.

Conte e il braccialetto nerazzurro dopo Napoli-Genoa: il video

IL DETTAGLIO – Durante l’intervista post-partita resa da Conte a DAZN, infatti, è emersa la presenza di un braccialetto nerazzurro al polso dell’allenatore salentino. Un elemento che si è notato in maniera evidente durante il commento del tecnico del Napoli, soprattutto alla luce della situazione attuale relativa ai partenopei. Con l’Inter a un solo punto di distacco, gli azzurri non possono però farsi sopraffare dalle voci. Per evitare di subìre sorprese indesiderate.

Video pubblicato dall’account ufficiale di DAZN.