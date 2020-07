Conte dal mercato subito due esterni. Che numero di maglia per Hakimi? – TS

Condividi questo articolo

Antonio Conte è stato subito accontentato dal mercato con l’arrivo di ben due esterni: Achraf Hakimi e Georgios Vagiannidis (entrambi per la fascia destra). “Tuttosport” inoltre si chiede quale numero di maglia per il marocchino ormai ex Real Madrid.

SULLE FASCE – Antonio Conte mette il turbo sulle fasce, e non è un caso che l’Inter abbia rinforzato la squadra mettendo a disposizione del tecnico già ben due esterni, così come già fatto a gennaio. Il primo, Georgios Vagiannidis, è un giovane ragazzo ingaggiato dal Panathinaikos che, solo dopo un’attenta valutazione del tecnico, probabilmente sarà mandato in prestito. Il secondo è considerato uno dei migliori in Europa. Achraf Hakimi difatti è un esterno a tutta fascia capace di realizzare lo stesso numero di gol e assist di un centrocampista. Con l’Inter ieri ha firmato il contratto che lo legherà alla società nerazzurra per i prossimi cinque anni e senza diritto di re-compra per il Real Madrid, molto criticato in patria per la cessione del ragazzo.

NUMERO DI MAGLIA – Ma che numero di maglia indosserà Hakimi? Per questo i tifosi dovranno attendere il termine della stagione, così come per l’ufficialità, ma i numeri indossati con la Nazionale, il Real Madrid e il Borussia Dortmund sarebbero già occupati (rispettivamente il numero 2 indossato da Diego Godin, il 19 da Valentino Lazaro e il 5 indossato da Roberto Gagliardini).

Fonte: Tuttosport.