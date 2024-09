Conte, al Napoli come all’Inter: «Mi si chiede sempre questo, in ogni caso!»

Antonio Conte ha ricordato una costante che lo accompagna da quando ha iniziato a vincere con la Juventus, caratterizzando anche il suo percorso all’Inter e adesso quello al Napoli.

IL TIPO – Antonio Conte, ex tecnico dell’Inter, sa che il solo fatto di rappresentare l’allenatore del Napoli induca gli addetti ai lavori a vedere con attenzione la squadra partenopea nell’ottica di una possibile sorpresa in Serie A. Il tecnico pugliese ha dimostrato di essere in grado di sovvertire i pronostici, riportando la Juventus alla vittoria del campionato italiano per la prima volta dopo lo scandalo Calciopoli. Con un’Inter molto strutturata ma a secco da dieci anni, Conte ha vinto uno storico scudetto nella stagione 2020-2021, trascinato dal belga Romelu Lukaku. I due si sono ora ritrovati al Napoli, facendo sognare i tifosi azzurri su un possibile nuovo trionfo comune.

Conte rimarca la costante della pressione che lo perseguita: ormai è un’abitudine per l’ex Inter!

LE DICHIARAZIONI – Nel corso della conferenza stampa di vigilia del match contro il Cagliari, che si disputerà domenica 15 settembre, Conte si è così riferito al tema della pressione nei propri confronti ingenerata dai suoi successi: «Mi porto sempre grande pressione dietro avendo vinto in passato, ci si aspetta sempre quello da me, anche quando mi manca mezza squadra. Non mi sottraggo, la vivo in modo sereno. So che dobbiamo crescere ma ribadisco un concetto, come ha detto anche ieri il presidente: non è proprio l’anno zero ma siamo ripartiti con una ricostruzione profonda. Sono consapevole che l’unica arma a mia disposizione è quella del lavoro, con cui dare risposte importanti».