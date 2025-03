Conte sulla corsa scudetto: «Inter costruita per vincere. Napoli pensa in grande»

Antonio Conte si è pronunciato nel post-partita di Napoli-Fiorentina, match vinto per 2-1 dai partenopei. Il tecnico salentino ha parlato espressamente dell’obiettivo scudetto.

LE DICHIARAZIONI – Antonio Conte ha parlato a DAZN al termine della sfida vinta dal Napoli con la Fiorentina per 2-1. L’allenatore dei partenopei ha innanzitutto indicato ciò in cui la sua squadra deve migliorare, alla luce della partita con i viola: «Ho visto una squadra che ha meritato la vittoria. Potevamo ottimizzare un po’ di più quanto abbiamo creato contro la Fiorentina. Tenere la partita in bilico ti porta un po’ di ansia… detto questo, i ragazzi hanno fatto bene e prodotto tante occasioni. Quello in cui dobbiamo migliorare è la finalizzazione. Quando parlo dico la verità, non è che ho detto chissà che cosa: anche oggi potevamo segnare molti più gol. L’obiettivo è di migliorare sempre di più. Le squadre che vogliono vincere si costruiscono sulla base di solidi principi. Siccome me ne intendo di squadre vincenti, mi permetto di dire qualcosa in merito».

Conte sulla crescita di Lukaku al Napoli e sulla lotta scudetto con l’Inter

IL RAGIONAMENTO – Conte ha poi proseguito: «Romelu Lukaku? Penso che sia un giocatore che ha bisogno di fiducia. Ora è in un buon momento di forma, abbiamo bisogno di lui per il prosieguo della stagione. Le prossime saranno 10 finali, nelle quali avremo l’obiettivo di dare tutto. Io dovrò fare delle scelte, senza guardare in faccia a nessuno. Nessuno può pensare per ‘diritti precedenti’ di avere il posto. Chi sta meglio gioca, chi deve recuperare dell’infortunio deve dimostrare di stare bene. Sta di fatto che nella grande emergenza siamo ancora lì. Ciò dimostra la serietà dei miei ragazzi e del lavoro che stiamo svolgendo».

LA SFIDANTE – Conte ha così concluso: «L’Inter ha tutto, è stata costruita negli anni per essere una squadra vincente. Ma noi dobbiamo guardare a noi stessi, consapevoli che in 10 partite ci sarà un Campionato da giocare. Noi, giacché ci siamo, dobbiamo avere l’ambizione di pensare in grande, sapendo che sarà difficilissimo. Tutti dovremo dare il 100%, anche perché questa gente lo merita».