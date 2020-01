Conte vs Gasperini, parla Sacchi: “Sfida da non perdere! Lukaku maturo”

Antonio Conte sabato sera sfiderà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, per uno scontro tutto da gustare. Le due squadre, oltre che essere rispettivamente la miglior difesa e il miglior attacco del campionato, rispecchiano la nobile passione dei due tecnici, raccontata dall’ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, nella lunga intervista rilasciata alla “Gazzetta dello Sport”.

RINGRAZIAMENTI – Arrigo Sacchi nel corso di una lunga intervista parla di Inter-Atalanta in programma sabato sera a San Siro, concentrandosi soprattutto sui due tecnici: «Conte e Gasperini sono uniti dalla grande passione e dallo stesso intento nobile: vincere con merito. Per questo dobbiamo ringraziarli. Il loro calcio è un messaggio etico. Senza dimenticare le società. Non c’è grande squadra senza grande società. Cosa mi aspetto sabato sera? Che l’Atalanta aggredisca l’Inter. È il suo bello: fare il suo gioco ovunque e comunque. Sarà una grande partita. Infatti atterrerò a Malpensa e volerò a San Siro. Non me la perdo».

LE SOCIETÀ – Sacchi poi parla del lavoro delle due società, e in particolare quello dell’Amministratore Delegato Beppe Marotta in nerazzurro: «I Percassi sono competenti e persone per bene. L’empatia tra club, squadra e tifosi è unica. Ricordo una partita contro la Roma, c’era un’atmosfera da pelle d’oca. Tipo Liverpool. L’Inter ha il vantaggio di una lunga tradizione vincente. La storia conta. Marotta ha fatto fare un salto in avanti al club. Conte un altro, con un primo messaggio fondamentale».

IL MESSAGGIO DI CONTE – Sacchi elogia il lavoro di Conte, che si è privato di giocatori importanti come Mauro Icardi, Radja Nainggolan e Ivan Perisic, e ricorda un aneddoto alla Juventus: «Ha scelto un’idea tecnica ed etica di squadra e i giocatori funzionali all’idea, pesando passione, motivazioni, impegno. Ha rinunciato con coraggio a 3-4 giocatori, anche notevoli, come Icardi, ma così ha spedito un messaggio chiaro alla squadra: tutti dovranno essere eroi. Nel senso dello scrittore francese Rolland: eroe è colui che fa quel può. Chi dà tutto quello che ha. Oggi l’Inter è una squadra di eroi al servizio di Conte. Andai a seguire un allenamento di Conte alla Juve. Pogba era rimasto troppo indietro rispetto a Tevez che gli veniva incontro. Troppo basso anche Asamoah che doveva ricevere da Pogba. Conte fermò l’esercizio e corresse. Molti allenatori hanno buone idee, ma pochi che hanno la sensibilità per insegnarle e per ritoccarle nei minimi particolari. In questo Conte è maestro. Se ha cambiato l’Inter così in fretta è proprio per questa sensibilità. Serve ossessione. Antonio ce l’ha».

SU GASPERINI – Sacchi si concentra sui giocatori dell’Atalanta, anche quelli cresciuti nel corso di questi anni e venduti ad altri club come lo stesso Roberto Gagliardini all’Inter o Kessiè al Milan: «Eroi dell’Atalanta? Prendiamo Ilicic. Si sapeva che fosse un giocatore delizioso, ma non aveva continuità. Adesso l’ha trovata. Perché? Perché si trova al centro di una sinergia positiva, contagiosa e anche lui è portato a dare il massimo sempre, a essere eroe in ogni momento della partita. Perché i veri campioni giocano con e per la squadra, a tutto campo e a tutto tempo. Conte e Gasperini sono ottimi educatori di gioco e di giocatori. Il vero segreto dell’Atalanta è il perfetto tempismo con cui fa scattare ogni meccanismo: il pressing, l’inserimento degli esterni… Ognuno fa la cosa giusta al momento giusto. Anche questo è frutto di un’ossessiva messa a punto. Gian Piero ha il vantaggio di un paio di anni di insegnamento. Ricordiamoci però i Conti, Caldara, Gagliardini, Kessie, Cristante… che sono partiti. Se, pur cambiando così tanto, l’Atalanta ha sempre mantenuto un’alta qualità di gioco, vuol dire che Gasperini sa insegnare in fretta e bene. E se una squadra senza fuoriclasse, pur perdendo Zapata, ha fatto più gol di tutte , significa che quel gioco vale. Non contano solo i giocatori».

GIOCATORI MATURATI – Sacchi parla di giocatori maturati, come a detta sua anche lo stesso Romelu Lukaku dell’Inter: «Lukaku sembra un altro rispetto all’inizio della stagione. Ma anche Lautaro è migliorato tantissimo. Solo Conte avrebbe potuto ottenere dall’Inter ciò che ha ottenuto in così breve tempo. Devo ricredermi su Pasalic. È maturato. Come Gosens. Lo dicevo: in questi anni Gasperini ha avuto diversi giocatori nuovi e mai galattici. Li ha fatti crescere tutti».

GLI ESTERNI DI GASPERINI – Sacchi parla in particolare del lavoro degli esterni dell’Atalanta: «Questione di tempo di lavoro. Gasperini ne ha avuto di più e oggi i meccanismi di inserimento dei terzini sono perfetti. Conte ha aperto il cantiere da poco. Ci arriverà».

DIFESA A TRE PER ENTRAMBI – Continua parlando della difesa a tre, usata da entrambi i tecnici: «Non la rifiuto per dogma. Non mi piace vedere tre difensori per un attaccante, oggi non si può più avere un difensore in più degli attaccanti e toglierlo alla costruzione. I difensori dell’Atalanta partecipano alla manovra. I tre dietro non sono fissi a uomo, si scambiano gli attaccanti, a zona. L’Atalanta fa sistema puro. Gasperini si è evoluto negli anni, perché ha potuto insegnare tanto. Ma innovazione e coraggio non bastano. Sono le conoscenze che ti danno sicurezza e tempi giusti. Per questo l’Atalanta ha raggiunto il suo top, mentre l’Inter di Conte deve ancora arrivarci. Ma De Vrij aiuta l’impostazione, Bastoni si inserisce e corre in avanti».

L’INTER – Poi Sacchi conclude parlando della polemica sollevata dal suo collega Fabio Capello, nei confronti di Antonio Conte e della sua squadra, secondo il quale l’Inter giochi di ripartenza e contropiede: «Inter squadra contropiedista? No. E tanto meno l’Atalanta. Inter e Atalanta sono squadre moderne, hanno cioè undici uomini sempre attivi e connessi, collegati dal filo roso di un gioco offensivo. Qualcuno dice che anche il mio Milan fosse difesa e contropiede. Noi semmai abbiamo inventato il contropiede corto, perché eravamo

sempre in attacco a pressare. Ricordo un Bayern-Milan a Monaco. All’andata avevamo vinto. Invece di aspettare e ripartire, dopo il primo tempo il bilancio dei tiri in porta era di 11-1 per noi. Ecco, sul piano della mentalità, l’Inter deve crescere. Napoli l’Inter ha preso gol perché si è abbassata e attirato il nemico in area. Un rischio. Dalle mie parti dicono: se c’è il becchino in casa, vuol dire che c’è il morto. I due 5-0 dell’Atalanta dimostrano che non si ferma mai, come succede in Spagna e Inghilterra. L’Atalanta è la squadra più internazionale che abbiamo. Da noi sento polemiche assurde: l’Atalanta doveva fermarsi… Lo spettacolo va sempre onorato. Quando vincemmo la prima Coppa Campioni, tutti si stupirono che una squadra italiana attaccasse la Steaua anche sul 3-0. L’Equipe scrisse: “Usciti da un altro mondo”. Anche l’Atalanta sembra uscita da un altro mondo. Inter da scudetto? Se la giocherà fino in fondo. La Juve? Ha due strade. Comprare altri 8-10 fuoriclasse e sperare che trovino l’intesa. Io

al Real avevo Beckham, Raul, Ronaldo, Figo, Zidane… Oppure crescere con una forte idea di gioco, anche con giocatori come Angelo Colombo o Filippo Galli. Domenica non l’ho vista, ma Sarri finora ha fatto fatica».