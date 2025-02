Conte fa i confronti: «Abbiamo recuperato 40 punti sull’Inter»

Conte in conferenza stampa ci tiene a sottolineare il gap tra il Napoli dello scorso anno e quello di quest’anno. Prende come riferimento sempre l’Inter, che oggi è capolista.

PERCORSO INCREDIBILE – Dopo aver parlato a DAZN, Antonio Conte ha risposto anche alle domande dei colleghi in sala stampa in merito alla sconfitta del Napoli sul campo del Como. Il tecnico salentino ci tiene però a ribadire il percorso fatto finora dagli azzurri, tanto da ricordare il gap tra lo scorso anno e quest’anno con l’Inter. Le sue parole: «Rispetto all’Inter gli abbiamo recuperato 40 punti rispetto allo scorso anno e alle altre. Stiamo facendo qualcosa di straordinario, ma ad un certo punto bisogna mantenere e non è detto che tu riesca a reggere fino alla fine. Dobbiamo dare il massimo e ci deve bruciare voi sapete che cosa. La sconfitta non può essere tollerata, io odio perdere. Fino alla fine bisogna rimanere sul pezzo». Ora per Conte ci sarà lo scontro diretto proprio contro la Beneamata sabato prossimo al Diego Armando Maradona. Una partita che se non sarà decisiva ai fini dello scudetto, sarà comunque molto indicativa e pesante. La squadra di Inzaghi infatti arriva alla partita con un punto di vantaggio rispetto a quella di Conte.