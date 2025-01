Conte: «Con Inter, Milan e Juventus si parte per vincere! Noi umili»

Antonio Conte dà il meglio di sé nel post-partita di Napoli-Juventus. Anche in conferenza stampa lancia frecciatine ai rivali, tra cui l’Inter.

SCUDETTO – Antonio Conte fatica proprio a mettere le carte in tavola. Si nasconde ancora: «Credi nel sogno Scudetto? Noi dobbiamo sempre mantenere l’entusiasmo, è linfa vitale per il tifoso e per noi. Napoli è molto passionale, dobbiamo rimanere comunque tranquilli e coi piedi per terra. Abbiamo 53 punti, qualcosa di straordinario. Gli stessi dell’anno scorso con Osimhen, Kvara e Zielinski. Si sottovaluta ciò che fa questa squadra, niente è scontato. Conte, il mercato? Nei momenti di grande difficoltà, tolto il mercato, non cambia niente e non sta cambiando niente. Per me è motivo di soddisfazione, tutti stanno lavorando nella giusta maniera e si sentano coinvolti. Mi dispiace che non riesco a dare minutaggio in più ad alcuni come Raspadori o Gilmour. Abbiamo una sola competizione, abbiamo cambiato 4 giocatori da inizio gennaio».

Conte e le parole al veleno per le rivali

FRECCIATINA – Conte non si tiene e provoca le squadre rivali dietro in classifica: «Dobbiamo essere umili, oggi abbiamo battuto una grande squadra. L’anno scorso ci ha dato un bel po’ di punti di differenza, come Milan e Inter che sono top club dove si parte per vincere. Le altre chiacchiere se le porta via il vento». Il messaggio è chiaro, Conte ancora non riesce ad esporsi definitivamente.