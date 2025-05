Conte: «Complimenti all’Inter non finti che dà lustro e gioia all’Italia»

Conte in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Napoli, partita del Via del Mare. Ovviamente non può mancare la domanda sulla lotta con l’Inter. Poi complimenti alla Beneamata.

SFIDA SNODO – Antonio Conte parla così della partita di domani: «Mancano 4 partite per tutti, sia per noi che per il Lecce non può essere la più importante dell’anno. Sarà importante per entrambe le squadre che hanno due obiettivi diversi».

RESPONSABILITÀ – Sempre Conte: «Il senso di responsabilità lo abbiamo dal primo giorno, ho sempre detto e dichiarato di aver ricevuto prima di dare. Noi vogliamo regalare sempre emozioni al tifoso napoletano. L’obiettivo principe, di speranza, è stato raggiunto con 4 giornate di anticipo, ossia la Champions League. L’altro obiettivo, che ci eravamo prefissati era quello di dare fastidio, obiettivo centrato perché stiamo dando fastidio. Ora il terzo obiettivo: che fastidio vogliamo dare? Importante o che ha tenuto in bilico un campionato. A 4 giornate dalla fine abbiamo tre punti di vantaggio e due domeniche fa eravamo sotto di tre punti dall’Inter. L’umiltà non deve essere mai persa, è tutto il mondo Napoli a partecipare tutti insieme a questo campionato. Nessuno ad inizio anno si immaginava una cosa del genere. Io ho avuto esperienze di vincere o perdere scudetti all’ultima giornata. Una sola vincerà».

COMPLIMENTI – Conte su Barcellona-Inter e sul percorso del suo Napoli contro questo avversario così forte come l’Inter: «L’ho pensavo guardando la partita, il risultato e il cammino in Champions dell’Inter. A, bisogna fare i complimenti e non sono finti, ci dà lustro e gioia perché rappresenta l’Italia in questo modo. Fa capire anche il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario».