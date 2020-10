Conte, come sostituire Lukaku? Le alternative disponibili per...

Conte, come sostituire Lukaku? Le alternative disponibili per Inter-Parma

Antonio Conte Inter

Antonio Conte sarà costretto a rinunciare a Romelu Lukaku, fermo per infortunio. Ecco le alternative a disposizione del tecnico, in vista di Inter-Parma (sabato alle 18.00).

SOSTITUTI – Romelu Lukaku si ferma per infortunio, dopo il risentimento rilevato oggi. A meno di 48 ore da Inter-Parma, Antonio Conte dovrà quindi ridisegnare la formazione, e scegliere un sostituto. Le alternative non sono tuttavia molte. La speranza del tecnico è di riuscire a recuperare Alexis Sanchez, che sta tornando piano piano a pieno regime. Tuttavia, le scelte di Conte prescinderanno dalle condizioni del cileno, che al massimo partirà dalla panchina. Con ogni probabilità, la coppia titolare sarà composta da Lautaro Martinez e Andrea Pinamonti. Per il numero 99 sarà una grande occasione per dimostrare la bontà dell’operazione condotta tra Inter e Genoa.

GUIZZO – Ma, grazie a quanto visto nel secondo tempo di Shakhtar Donetsk-Inter, contro il Parma potrebbe configurarsi un’altra ipotesi. Conte potrebbe infatti riproporre Ivan Perisic nell’inedito ruolo di punta. Il croato avrebbe maggiore libertà di azione, con compiti squisitamente offensivi. E il recupero di Ashley Young a sinistra lo libera per l’impiego in attacco. Ipotesi e soluzioni che faranno scervellare il tecnico nerazzurro fino a sessanta minuti prima della prossima gara.