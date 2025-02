Conte come Inzaghi: un diffidato importante prima di Napoli-Inter!

Il Napoli di Antonio Conte si prepara ad affrontare la trasferta contro il Como con un occhio già puntato al big match contro l’Inter. Al centro dell’attenzione la gestione di un giocatore importante per il tecnico azzurro.

DIFFIDATO IMPORTANTE – Il Napoli si prepara a sfidare il Como prima dello scontro diretto contro l’Inter. Come per i nerazzurri, anche per Antonio Conte incombe il rischio squalifica per un diffidato. Si tratta di Frank Anguissa, il miglior centrocampista azzurro per rendimento in questa stagione e autentico pilastro del centrocampo partenopeo. Il camerunense è diffidato e, in caso di ammonizione, salterebbe la sfida cruciale contro i nerazzurri. La sfida contro il Como, in programma domenica alle 12:30, rappresenta un bivio delicato. Rinunciare ad Anguissa per preservarlo in vista dell’Inter sarebbe una scelta prudente, ma Conte non sembra intenzionato a percorrere questa strada.

Anguissa gestito contro il Como? Per Conte insostituibile

NON NE FA A MENO – Anguissa è uno di quei giocatori di cui Conte non riesce a fare a meno. Ha giocato tutte le partite finora, dimostrando una condizione atletica straordinaria e una leadership silenziosa ma determinante. Anche quando il rischio di una squalifica era già concreto, come nella recente sfida contro la Roma all’Olimpico, Conte ha scelto di tenerlo in campo per tutti i 90 minuti, nonostante l’ammonizione ricevuta già al 35’ del primo tempo. Una dimostrazione chiara della fiducia assoluta che il tecnico ripone nel suo mediano.