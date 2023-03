Conte, ci risiamo: via dal Tottenham con buonuscita

Antonio Conte è pronto dire addio al Tottenham dopo aver trovato l’accordo con il club. Come con l’Inter, il tecnico italiano lascerà il club con una buonuscita sostanziosa.

CON BUONUSCITA – L’avventura di Antonio Conte al Tottenham e probabilmente anche in Premier League è ai titoli di coda. Il tecnico italiano vuole assolutamente tornare in Italia per stare più vicino alla famiglia. Presto arriverà l’ufficialità dell’addio consensuale da parte di entrambe le parti. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, come ai tempi dell’Inter, l’ex CT riceverà una buonuscita di circa 4 milioni di sterline (circa 4,5 milioni di euro). Il suo posto dovrebbe essere preso da Ryan Mason.

Fonte: Daily Mail