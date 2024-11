Conte ci risiamo: «Mariani, registrazione VAR parla di contatto: ma il calcio è contatto»

Conte cerca di placare le polemiche avvenute dopo Inter-Napoli prima della sosta. Il tecnico partenopeo in conferenza stampa fa un passo indietro rispetto le dichiarazioni post-partita, ma cerca di dare manforte alla sua tesi riguardo l’utilizzo del VAR.

CI RISIAMO – Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Roma e Napoli, torna a parlare ancora dell’arbitraggio di Mariani in Inter-Napoli: « Ho sollevato una discussione costruttiva, per costruire qualcosa di migliore, sicuramente oggi ci sono dei mezzi che ci devono far riflettere. Dopo che Mariani ha deciso, io non pensavo ci fosse stato un contatto col VAR, ma nella registrazione il VAR si limita a dire che c’è contatto, ma il calcio è uno sport di contatto. Se vogliamo parlare a livello costruttivo, e non polemico, dobbiamo dare un aiuto migliore a Mariani rispetto a San Siro. Ti limiti a dire che c’è un contatto, ma che contatto? Lieve, leggero? Mi dispiace, Mariani aveva condotto bene la gara, oggi mi rendo conto che nessuno l’ha aiutato. Poi magari lo rivedeva e confermava, l’avrei accettato».

Lotta scudetto in Serie A, parla ancora Conte

CLASSIFICA COMPATTA – Il tecnico del Napoli parla così della classifica: «Ci sono tante squadre in pochissimi punti, stiamo facendo bene ma anche le altre, non c’è un’altra che si è staccata. C’è un po’ di stupore magari nel vedere alcune squadre lì in classifica dopo 12 giornate. Ce ne sono talmente tante in pochi punti che uno farebbe pure fatica ad elencarle».