Conte ci ripensa: «Arbitri italiani i migliori! Napoli, il lavoro va finito»

Conte alla vigilia dell’ultima importante e decisiva giornata di campionato con il suo Napoli impegnato in casa contro il Cagliari e vicino alla vittoria dello scudetto, in conferenza stampa ha parlato dell’obiettivo vicino e della lotta con l’Inter. Non sono mancate le domande legete alle polemiche riferite agli arbitri e al VAR.

VIGILIA – Antonio Conte presenta così la sfida tra Napoli e Cagliari in conferenza stampa: «È stata una stagione molto, molto impegnativa. Parliamo di 38 partite, a differenza di tornei brevi, che poi ora non sono neanche così brevi, dove lì è importante il sorteggio, trovi avversari con squalificati o infortunati, in un percorso più breve può spuntare qualcosa di diverso, ma 38 partite sono tante e delineano chi merita. Io posso essere uno specialista in vittorie, ma anche in sconfitte. La mia carriera parla chiaro se vedete le finali che ho perso: tre di Champions, una Coppa del mondo, uno di Europei, una di Coppa Uefa, ve ne potrei dire tante. Discorso infortuni? Non è cambiata rispetto alla scorsa partita la situazione, come infortunati e condizione di forma. Chi è dietro di forma è ancora indietro, chi ha giocato sta meglio di chi non ha giocato. Il Cagliari è una buona squadra e noi dovremo fare la nostra partita, rispettandoli. Se lo faremo al 100%, avremo più chance di vincere la partita. Viste le mie esperienze calcistiche, le ho ricordate un po’ perché tutto serve nel bagaglio personale. Tramite il vissuto, cerchi di dare input ed avvertimenti importanti ai ragazzi».

Conte prima si lamenta, poi elogia

LAMENTELE ARBITRALI – Conte segue la linea iniziata dopo le lamentele dopo Napoli-Inter e ribadisce un concetto. Poi però elogia la classe arbitrale italiana: «Polemiche dopo l’ultima giornata? Io quello che avevo da dire, l’ho detto. La cosa che mi fa piacere è che qualche arbitro ha anche apprezzato quello che ho detto, perché c’è qualcosa da correggere. Abbiamo gli arbitri migliori in Europa da questo punto di vista, avendo anche allenato in Premier League. Ma col VAR c’è da lavorare tanto, bisogna che ci sia più chiarezza e dialogo. Tante volte il VAR può intervenire, altre no, non ho ancora capito quando può. Ma ho visto che durante l’anno quando veniva toccato da qualche torto si sono lamentate».