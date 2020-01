Conte chiede e l’Inter rivoluziona le fasce, spazio a Young e Moses – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” sottolinea come l’Inter abbia rivoluzionato il reparto esterni. Conte ha voluto dei rinforzi e infatti sono arrivati Young e Moses.

CAMBIO DI ESTERNI – Da Lazaro e Asamoah a Moses e Young. Il tutto passando per le certezze Candreva e Biraghi. Nel giro di sei mesi l’Inter ha rivoluzionato le fasce: in estate i due alfieri del 3-5- 2 di Conte dovevano essere l’austriaco Lazaro, indicato proprio dal tecnico per il ruolo di esterno destro e acquisto per 21 milioni dall’Hertha Berlino, e Asamoah, allenato già ai tempi della Juventus. Di fatto, nel corso della prima metà di stagione la realtà ha detto un’altra cosa, ovvero che a destra il titolare, o meglio, il titolarissimo è diventato Candreva, rigenerato dal tecnico; mentre a sinistra ha trovato maggiore continuità Biraghi, pure lui arrivato a fine estate nel corso di un’altra mini-rivoluzione, visto che per tutta la preparazione il titolare a sinistra era stato Dalbert. Il tutto senza dimenticare D’Ambrosio e Dimarco.

CAMBIO NECESSARIO – Così, dopo aver testato sei giocatori sulle fasce, Conte ha chiesto energie nuove ed è stato accontentato con i muscoli e l’esperienza di due “cavalli” provenienti dal mondo Premier League, Ashley Young e Victor Moses, anche se il secondo, nigeriano classe ’90, è arrivato all’Inter dopo dodici mesi non esaltanti in Turchia. Il motivo di questo restyling sulle corsie è presto detto: Lazaro non si è ambientato nel 3-5-2 contiano. Ala nel 4-2-3- 1, l’austriaco ha faticato a trasformarsi in esterno tutta fascia. Bocciato, ora proseguirà la stagione al Newcastle che per averlo ha messo sul piatto 1.5 milioni per il prestito e 23.5 per il diritto di riscatto. Asamoah, invece, è ancora in organico e non è stato scartato da Conte, bensì dai sui problemi al ginocchio sinistro. Il ghanese ha messo insieme 11 presenze, 10 fino al 29 ottobre quando poi, di fatto, ha alzato bandiera bianca. Asamoah da giorni lavora a volte col gruppo, ma non è chiaro quando potrà giocare dando determinate garanzie e per questo Conte ha chiesto un sostituto.

I DUE NUOVI – I preferiti erano Marcos Alonso e Emerson, ma il Chelsea ha eretto un muro, e così si è deciso di virare su Young, anche se nel frattempo si era pensato pure a Spinazzola nel famoso scambio con Politano. Se fosse arrivato l’azzurro, però, Young avrebbe comunque fatto parte dell’Inter, a differenza invece di Moses. Il nigeriano, infatti, è il nome che Conte ha indicato quando si è capito che con Spinazzola le cose non si sarebbero incastrate. Per un suo esubero il Chelsea ha fatto meno problemi e così il giocatore è atterrato rapidamente a Milano in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Moses ha vissuto i due anni più brillanti della sua carriera proprio con Conte al Chelsea (78 gare, 8 gol e 8 assisti nel biennio ’16-18) e, nonostante un primo semestre di ’19-20 con un paio di problemi muscolari alla gamba sinistra, è pronto a dare il suo contributo.