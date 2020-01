Conte chiede aiuto a Marotta, l’Inter paga i limiti dei cambi – TS

“Tuttosport” sottolinea che Conte sul mercato di gennaio chiede aiuto per spostare ancora oltre i limiti della sua Inter.

AIUTO A CONTE – Quarantasei punti in un girone, all’Inter li aveva fatti solo Roberto Mancini (che nel 2006-07 chiuse l’andata a 51). Antonio Conte, solo per questo, merita il pieno di applausi. Ora la palla passa a Beppe Marotta, “invocato” dall’allenatore che – senza senza toccare i picchi del memorabile sfogo di Dortmund – ha rimarcato come la rosa vada rinforzata per poter competere fino alla fine per lo scudetto: «Stiamo raschiando il fondo del barile. Quando ci mancano quattro giocatori è dura».

ALTERNATIVE CERCASI – Impossibile non dare ragione all’allenatore: sabato la partita con l’Atalanta è diventata un Everest quando, nel secondo tempo, il motore della squadra (mandato strategicamente fuori giri nel primo tempo), non è stato alimentato da riservisti all’altezza. Il menù dei panchinari riservava ben poco, tanto che dopo Borja Valero (Vecino era in panchina solo per onor di firma, causa affaticamento) è stato mandato in campo Politano che ormai è fuori dal progetto. Questo perché Alexis Sanchez, dopo tre mesi in bacino di carenaggio, è ancora lontano da una condizione accettabile: «Se non faccio entrare un giocatore, non è perché sono demente o sono deficiente o mi voglio fare male», la spiegazione (tranciante) dell’allenatore sul mancato utilizzo del cileno.