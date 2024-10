Conte: «Il cartello lavori in corso resterà per molto tempo»

Archiviata la netta vittoria contro il Milan, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa. L’allenatore del Napoli ha ricordato il vero obiettivo degli azzurri.

VITTORIA – Antonio Conte, nel corso della conferenza stampa a San Siro dopo la vittoria contro il Milan, ha parlato del percorso del suo Napoli in vista della prima fuga scudetto. Il tecnico azzurro ha spiegato quali saranno i prossimi appuntamenti per il club campano. Queste le sue parole: «Il cartello lavori in corso c’è e ci rimarrà, il Napoli ma così come il Milan hanno iniziato un nuovo percorso. La differenza è che l’anno scorso il Milan ci ha dato 22 punti di differenza. Credo che ogni club a inizio anno si ponga degli obiettivi. In base al mercato, al risultato della passata stagione e se qualche giocatore in più o in meno. Il nostro obiettivo è quello di tornare in Europa, una città come Napoli merita di fare l’Europa. Vorremo entrare dalla porta centrale, ma ci sono cinque o sei squadre che vorrebbero rubarci questa idea. Se voglio un miglioramento della squadra? Certo, ma ogni singolo deve migliorare. La squadra ne trova giovamento da questa cosa, sono soddisfatto ma possiamo fare meglio alcune situazioni. Siamo venuti a giocare a San Siro non nel campetto di periferia».