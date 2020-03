Conte cammino super con l’Inter, solo Mourinho meglio – TS

“Tuttosport” guardando i punti accumulati in campionato sottolinea che solo Mourinho ha fatto meglio di Conte sulla panchina dell’Inter.

SOLO MOU DAVANTI – Solo lo Special One meglio di lui. Solo Mourinho nelle sue prime 25 partite in Serie A sulla panchina dell’Inter ha raccolto più punti di Antonio Conte negli ultimi 40 anni. Visto che non si sa ancora se e quando riprenderà il campionato, il tecnico salentino può dunque fregiarsi di una medaglia virtuale di non poco conto. Certo, non sarà uno scudetto o un titolo, ma già aver messo insieme un bottino di punti di poco inferiore al tecnico portoghese – 54 contro 59 – è una dimostrazione della bontà del lavoro svolto dall’ex allenatore di Juventus e Chelsea sulla panchina dell’Inter, un motivo che può far sorridere club e tifosi in vista della eventuale ripresa, ma soprattutto della prossima stagione. Le basi sono state gettata, ora l’Inter è pronta per tornare a vincere.

ALTRO LIVELLO – Un risultato, questo finora raggiunto da Conte in campionato, non banale se paragonato a quell’Inter di Mourinho. Quella era una squadra reduce dagli scudetti vinti con Mancini e che stava costruendo le basi per il successo in Champions che sarebbe arrivato la stagione successiva. Mourinho infatti arrivò nell’estate 2008 e dopo 25 giornate si trovava in testa alla classifica con 59 punti frutto di 18 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. L’Inter di Conte, invece, l’8 marzo si è fermata a quota 54 (altre squadre sono a 26 giornate, ai nerazzurri manca la gara con la Sampdoria saltata il 23 febbraio), con 16 successi, 6 pareggi e 3 sconfitte, quelle rimediate con Lazio e Juventus (due volte).

BASE DIVERSA – Come detto, questo cammino rende però onore a Conte. Mourinho aveva una squadra da scudetto, rinforzata ulteriormente per confermarsi in Italia e scalare l’Europa (nel 2008-09 terminerà però la sua corsa negli ottavi di finale). Conte ha ereditato una formazione arrivata per due volte al fotofinish al quarto posto, sicuramente però migliorata dalla società con un mercato importante. E infatti il cammino dell’Inter è stato ottimo, nonostante un periodo di difficoltà a fine 2019 per le tante assenze e il solito calo a gennaio.