Conte: «Bello rivedere Eriksen in campo. Per lui porta sempre aperta»

Nel corso di una conferenza stampa, Antonio Conte ha risposto anche alla domanda su un possibile ritorno al Tottenham di Christian Eriksen. Il tecnico – che ha allenato il danese all’Inter – ha dichiarato che per lui la porta è sempre aperta.

RITORNO IN CAMPO – Antonio Conte ha parlato in questi termini di un ipotetico ritorno al Tottenham di Christian Eriksen: «Non ho parlato con Christian di recente, ma è stato bello rivederlo in campo a calciare palloni. Parliamo di un giocatore molto importante, ma specialmente di un grande uomo. Quello che gli è capitato è stato traumatizzante per le persone che lavorano con lui e che lo conoscono. Anche io ero terrorizzato in quel momento, per questo ora rivederlo pronto a giocare a calcio è una grande notizia. Per Christian la porta è sempre aperta».