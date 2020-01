Conte batte il Chelsea in tribunale: in arrivo...

Conte batte il Chelsea in tribunale: in arrivo risarcimento per il tecnico

Antonio Conte ha vinto la sua battaglia legale contro il Chelsea. Secondo quanto riferito dal portale inglese Mirror, l’allenatore dell’Inter riceverà un risarcimento dal club inglese.

RISARCIMENTO – La battaglia legale tra Antonio Conte ed il Chelsea è finita. Il tecnico dell’Inter ha vinto la causa contro il club londinese. Lo ha stabilito un tribunale del lavoro che ha quantificato anche il risarcimento che il tecnico italiano otterrà dal club di Roman Abramovich: 85 mila sterline. Il tecnico ha già ottenuto dai blues 26,6 milioni di sterline. Secondo il giudice del lavoro Andrew Glennie Conte è stato esonerato ingiustamente. “La denuncia per l’esonero ingiusto è fondata” dichiara il giudice, aggiungendo che “Il Chelsea dovrà versare al richiedente un premio base di 1.524 sterline e un premio compensativo di 83.682, per un totale di 85.206 sterline”.

Fonte: mirror.co.uk