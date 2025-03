Conte avverte l’Inter: «In scia, siamo ancora là a rompere le scatole»

Conte in conferenza stampa ribadisce ancora la voglia del suo Napoli di rimanere in ascia all’Inter. Oggi vittoria importante sul Milan.

ROMPERE LE SCATOLE – Antonio Conte dopo aver fatto complimenti all’Inter su DAZN, in conferenza stampa si esperime così: «Oggi abbiamo tre punti importanti e abbiamo nove punti di vantaggio sulla quinta. Perché non dimenticate questo: vedendo altre squadre e altre rosa, quello che stiamo facendo è merito di questi ragazzi. Importante mantenersi in scia all’Inter. Ma importante recuperare tutti in queste otto partite e se siamo abbiamo tutti a disposizione possiamo dare del filo da torcere. Ci si dimentica del periodo che abbiamo affrontato, va dato merito a questi ragazzi che non siamo ancora là a rompere le scatole. Oggi primo tempo assoluto, che mi auguro che si possa riproporre per novanta minuti».