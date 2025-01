Conte avvisa l’Inter e le altre: «Qualcuno è preoccupato del Napoli»

Conte vuole ribadire il primo posto del Napoli, dopo la vittoria per 2-0 contro il Verona. Un avviso all’Inter e alle altre rivali.

CORSA TITOLO – In conferenza stampa, nel post partita di Napoli-Verona 2-0, Antonio Conte ha parlato della classifica della sua squadra, che oggi si trova davanti a tutti a più quattro sull’Inter seconda. Queste le sue parole: «In questo momento siamo in alto e cerchiamo di rimanere lì, ce lo siamo meritato, Dobbiamo dare fastidio e qualche fastidio lo stiamo dando visto che qualcuno è preoccupato del Napoli. Dobbiamo lavorare per far essere ogni anno competitiva questa squadra senza sperare nel miracolo, Dobbiamo essere molto contenti del lavoro che stiamo facendo».