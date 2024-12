Conte avverte: «La Lazio è forte! Ha vinto con l’Ajax, no posti definiti»

Antonio Conte si dice soddisfatto del lavoro fatto con il Napoli sino ad ora e avverte l’Inter sulla Lazio dalla conferenza stampa.

LAVORO – Antonio Conte in conferenza stampa si dice soddisfatto: «Sono contento di quello che abbiamo fatto in questi cinque mesi. Per come stiamo lavorando, per l’energia che si è creata con i tifosi. Sicuramente ci sono delle cose positive. Poi è chiaro che tutto sia migliorabile. Deve continuare a crescere. Anche le cadute devono aiutarci a rinforzare questa mentalità. Domani vedremo dopo la caduta che tipo di risposte avremo: se un passo avanti o se abbiamo fatto un passo indietro. Ne ho già parlato in passato».

Conte, i complimenti alle squadre italiane in Europa!

ITALIANE IN EUROPA – Conte poi ha aggiunto una cosa sulle avversarie nelle coppe europee. Un avvertimento all’Inter: «Ci rendiamo conto della forza delle squadre italiane per quello che stanno facendo in Europa. Ieri la Lazio è andata a vincere contro l’Ajax con 9/11esimi che avevano giocato contro di noi in Coppa Italia. Non ci sono partite semplice o posti definiti. Per fare le competizioni europee devi allestire una rosa competitiva. Le italiane sono state molto brave nel farlo e questo sta dando i frutti. Il livello di qualità nonostante le rotazioni non scende. Lo stanno dimostrando. Complimenti a loro»