Conte attacca la dirigenza Inter, ma stavolta sbaglia bersaglio – TS

“Tuttosport” sottolinea il nuovo attacco di Conte ai dirigenti dell’Inter in merito alle voci di mercato su Lautaro Martinez.

QUANTI SFOGHI – In principio fu Singapore («Rispetto ai piani concordati, siamo in ritardo sia nelle uscite sia nelle entrate»). Poi San Siro, dopo il 2-2 con il Parma («Sono preoccupato: la rosa è troppo corta e parlerò con i dirigenti perché l’Inter è una società gloriosa che non può permettersi solo di partecipare»), quindi Dortmund («Venisse qualche dirigente a dire qualcosa. A inizio stagione sono stati fatti errori importanti. Stiamo parlando di un gruppo di giocatori dove, a parte Godin, nessuno ha vinto niente. Ci sono anche situazioni difficili da gestire e a chi chiediamo? A Barella, che abbiamo preso dal Cagliari? A Sensi, arrivato dal Sassuolo?»).

ASSALTO ALLA DIRIGENZA – Ieri – a sorpresa – da Antonio Conte è arrivata l’ennesima bordata ai dirigenti, stavolta prendendo sponda dal corteggiamento (ricambiato) del Barcellona su Lautaro Martinez. Conte l’ha presa larga «Lautaro ha solo 22 anni, ma ha abbastanza la testa sulle spalle per capire che le voci di mercato contano pochissimo», ma poi ha sterzato per andare al centro del bersaglio: «Vedo che, già il giorno dopo che era finito il mercato, si parlava di giocatori che potevano essere venduti o acquistati… Diciamo che l’Inter si presta molto alle vicende di mercato a differenza di altre società che sono molto, molto più abbottonate e su cui, durante periodi come questo, non ci sono tante notizie. Però i giocatori sanno che l’importante è quello che fanno sul campo e che il chiacchiericcio conta zero».

BERSAGLIO ERRATO – Non bisogna essere Sherlock Holmes per pensare che Conte viva nella convinzione che tali spifferi vengano alimentati da Marotta e Ausilio, come non si fa peccato a ritenere che l’allenatore, quando sostiene certe cose, voglia punzecchiare il direttore sportivo che ha trovato all’Inter, considerato che con Marotta aveva già lavorato per tre anni alla Juve e che l’amministratore delegato è stato il suo principale sponsor con Suning per portarlo a Milano. Non è peraltro la prima volta che l’argomento tiene banco all’Inter. Luciano Spalletti, citò “L’uomo che sussurrava ai cavalli” quando stava montando la candidatura di Conte per prendere il suo posto («I giornali parlano di Conte? Avranno i loro buoni… Robert Redford motivi»). In questo caso Conte dovrebbe prendersela piuttosto con il Barcellona, con Messi e, al massimo, con l’agente di Martinez, visto che il flirt dura da mesi. I dirigenti dell’Inter, avendo già capito quale sarà l’epilogo della vicenda (ovvero che il Toro andrà al Barça) devono essere pronti al peggio (ovvero a ridisegnare l’attacco trovando un compagno top per Lukaku) per far fronte a una cessione che, almeno dal punto di vista bilancistico sarà un successo.