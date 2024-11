Conte attacca il Var e… l’Inter! I vecchi stratagemmi – TS

Antonio Conte dopo Inter-Napoli non ha attaccato solamente il Var e il protocollo adottato dagli arbitri. L’allenatore partenopeo ha preso di mira anche il club nerazzurro, Tuttosport fa un paragone.

ATTACCO – I famosi “retropensieri” sono parte del mondo immaginato da Antonio Conte dopo Inter-Napoli. Sì, proprio dell’allenatore che è stato grandissimo protagonista attivo di quel mondo. L’allenatore ha attaccato il protocollo del Var colpevolizzando il fatto che gli arbitri non possano intervenire nel momento in cui vedono e giudicano l’episodio in campo. Peccato che non si sia fermato e abbia citato i cosiddetti “retropensieri” citando l’Inter. Grave errore!

Conte, un attacco fuori dal tempo contro l’Inter

PASSATO – Antonio Conte sa come attaccare e soprattutto sa come attirare l’attenzione dei media. L’allenatore ha cercato di prendere spunto dalle chiacchiere anti-sistema di José Mourinho, che funzionavano però nel 2010 quando generava terremoti in Serie A da coach nerazzurro. Stavolta i tranelli sono ben conosciuti ed è chiaro che il salentino abbia voluto aumentare la pressione sulla squadra che ritiene favorita per lo Scudetto. Conte giudica l’Inter la candidata numero uno per la vittoria finale del campionato e ha cominciato da domenica la sua lotta verbale. Chissà quanto andrà avanti e come si concluderà, risuona ancora il complottismo per Giuseppe Marotta e la sua posizione in Lega.

fonte: Stefano Pasquino – Tuttosport