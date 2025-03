Conte: «Atalanta-Inter? A non guardiamo gli altri e B pari mezzo KO»

Conte ha parlato al termine della partita tra Venezia e Napoli, match finito 0-0 al Penzo. L’allenatore degli azzurri in sala stampa ha voluto commentare in questo modo rispondendo anche alla partita tra Atalanta e Inter.

DARE FASTIDIO – Antonio Conte, dopo aver “pianto” alla Walter Mazzarri su DAZN, si è presentato anche in sala stampa davanti ai colleghi giornalisti nel post partita di Venezia-Napoli. L’allenatore azzurro ha parlato del pareggio deludente al Penzo e allo stesso tempo si è espresso anche sulla lotta scudetto con la sua squadra che ci crede: «Noi partiamo da un presupposto che A non guardiamo gli altri e B il pareggio è una mezza sconfitta. Poi ci sono pareggi e pareggi, oggi ci va stretto. Il Venezia è in una posizione di classifica che non merita. L’obiettivo nostro è che ogni partita dobbiamo performare, fare la prestazione, possibilmente essere più incisivi perché alla fine vince chi fa gol. Abbiamo visto partite, come con l’Inter o con la Roma, dove abbiamo sofferto ma alla fine abbiamo portato a casa il risultato. Mancano nove partite, cercheremo di dare fastidio e alla fine vedremo. Non ci sono posti fissi in squadra. Lotteremo fino alla fine con il coltello tra i denti». Stasera Atalanta-Inter, si prospetta una sfida infuocata.