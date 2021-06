Conte, anno sabbatico con la buonuscita Inter? Non più sorpresa

Conte non è più allenatore dell’Inter da sei giorni, e con Ancelotti al Real Madrid (vedi articolo) è sfumata quella che sembrava essere la sua principale opzione. Secondo Manuele Baiocchini, nel corso dell’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24, ora il tecnico può rimanere senza squadra.

DOVE VA? – Dopo l’Inter potrebbe esserci uno stop per Antonio Conte. Lo segnala Manuele Baiocchini: «Io credo che Conte possa anche pensare di rimanere fermo. Gli è capitato già, non sarebbe un problema per lui restare fermo e non sarebbe una grande sorpresa. Comunque è un allenatore che dà tutto e chiede tutto ai giocatori e al suo staff, è uno che vuole vincere. E ha anche preso una grossa buonuscita».