Conte, anche l’ex allenatore dell’Inter in lizza per il premio The Best FIFA

Conte, dopo l’ultima grande stagione con l’Inter, è uno dei candidati per il premio The Best FIFA. L’ex tecnico nerazzurro è in corsa nella categoria The Best FIFA Men’s Coach.

IL MIGLIORE – La FIFA ha comunicato la lista dei nominati per i The Best FIFA Football Awards 2021 che verranno consegnati nella cerimonia del 17 gennaio 2022. Antonio Conte è presente tra i candidati per il premio come miglior allenatore, grazie alla stagione trionfale sulla panchina dell’Inter culminata con la conquista del diciannovesimo scudetto per i nerazzurri. Il tecnico salentino ha “rivali” di tutto rispetto, tra cui Pep Guardiola, Thomas Tuchel e il CT della Nazionale Italiana campione d’Europa Roberto Mancini. Per l’attuale allenatore del Tottenham sarebbe un grande riconoscimento per il lavoro svolto nei suoi due anni sulla panchina nerazzurra.

Fonte: fifa.com