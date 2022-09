Conte: «Ambizione di vincere in Europa. Vicino con l’Inter!»

Antonio Conte è pronto a esordire con il suo Tottenham in Champions League, domani alle 21 contro l’Olympique Marsiglia. Il tecnico ha parlato della sua voglia di conquistare un trofeo europeo, ricordando l’Europa League di due anni fa persa con l’Inter.

DIFFICOLTÀ – Antonio Conte ha voluto sottolineare tutta la sua ambizione e la voglia di vincere. Anche in Europa, dove non ha ancora conquistato un trofeo nella carriera da allenatore, sebbene ci sia andato vicino. Come ha ricordato in conferenza stampa: «Vincere in Europa è importante per ogni allenatore. Non è facile però, specialmente in Champions League. Due anni fa con l’Inter abbiamo perso la finale di Europa League con il Siviglia. Ma ho tanta voglia di avere successo in Europa. È difficile, lo so, ma ho questa ambizione».