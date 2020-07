Conte alza l’asticella: il “modello Juventus” per far...

Conte alza l’asticella: il “modello Juventus” per far crescere l’Inter? – SM

Le dichiarazioni di Antonio Conte sul “modello Juventus” non devono essere interpretate come una provocazione, il tecnico nerazzurro vuole alzare l’asticella per far crescere l’Inter verso lo scudetto

L’analisi odierna di “Sport Mediaset” sul momento dell’Inter, impegnata questa sera contro la Fiorentina, si sofferma sulle parole di Antonio Conte che ieri ha parlato di “modello Juventus” da imitare. Le parole del tecnico non devono essere interpretate come una provocazione per quanto possa sembrare strano sentirle dire da un allenatore dell’Inter. Conte vuole sempre alzare l’asticella e non si accontenta della qualificazione in Champions League raggiunta con largo anticipo e vuole far crescere ancora di più l’Inter verso la conquista dello scudetto.