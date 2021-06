Fase di stallo nella trattativa che dovrebbe portare Conte al Tottenham. L’ex tecnico dell’Inter, infatti, non sarebbe convinto del tasso tecnico della squadra inglese. Lo riporta Gianluigi Longari dagli studi di “Sportitalia Mercato”.

STALLO CONTE − Si complica la trattativa fra Antonio Conte e il Tottenham, con le parti che si stanno allontanando. Come riporta il giornalista Gianlugi Longari su Sportitalia, il tecnico infatti non sarebbe convinto del tasso tecnico della squadra, così come il club inglese sembra essersi infastidito da questo tiro e molla dell’ex allenatore dell’Inter. I malumori di Conte sarebbero relativi alle poche rassicurazioni sul progetto del club, con la vendita di alcuni giocatori importanti. Inoltre, non è da escludere il problema relativo allo staff. Si tratta, dunque, di una fase di stallo tendente al negativo con l’operazione Conte che rischia di saltare definitivamente.