Conte all’Arsenal se salta Arteta? E occhio a Lautaro Martinez – TS

La situazione in casa Arsenal è tutt’altro che semplice e pacifica. L’avvio di Premier League è stato drammatico con i Gunners che sono stati battuti 2-0 dal neo-promosso Brentford. Mikel Arteta è già in bilico e il sostituto potrebbe essere Antonio Conte. E occhio anche a Lautaro Martinez in caso.

SIRENE INGLESI – Il futuro di Arteta sulla panchina dell’Arsenal è in bilico, in forte bilico. L’avvio di Premier League è stato da incubo con i Gunners che sono caduti 2-0 contro la neo promossa dalla Championship Brentford. Avvio dunque in salita che se dovesse proseguire potrebbe portare all’esonero dello spagnolo. Chi come sostituto? Il candidato principale sembra essere Antonio Conte, ancora senza panchina dopo l’addio all’Inter. L’ex tecnico nerazzurro è stato molto vicino al ritorno in Inghilterra con il Tottenham con poi gli Spurs che sono andati su Nuno Espirito Santo. Con l’arrivo di Conte però l’Inter potrebbe tremare. L’Arsenal nella lista della spesa ha da sempre Lautaro Martinez e con l’arrivo dell’ex Inter sulla panchina, come spiega ‘Tuttosport’, l’assalto all’argentino potrebbe iniziare. Una motivazione in più per l’Inter per risolvere quanto prima la questione rinnovo del contratto del toro (vedi articolo) con Alejandro Camano che ne parlerà settimana prossima con i dirigenti dell’Inter.

FONTE – Tuttosport – Stefano Pasquino