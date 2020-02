Conte accusa i suoi dirigenti: pressione tutta su di loro – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea l’attacco di Conte alla dirigenza Inter per gli spifferi di mercato. Il tecnico ha parlato chiaro.

CONTRO I DIRIGENTI – I complimenti per la Lazio, Simone Inzaghi, il presidente Lotito e il ds Tare. Le critiche per la sua società e suoi dirigenti. La vigilia della gara di stasera all’Olimpico Antonio Conte l’ha affrontata tornando a polemizzare con l’ad Marotta e il ds Ausilio.

NUOVO ATTACCO – Prima del mercato invernale, nel quale la proprietà gli ha regalato un campione (Eriksen) oltre a rinforzi sulle fasce (Moses e Young), aveva attaccato in più circostanze le scelte fatte e una rosa numericamente corta. Adesso invece ha tuonato contro le voci sul futuro che riguardano possibili cessioni e acquisti. Non ha fatto i nomi dei suoi dirigenti, ma il messaggio era inequivocabilmente per loro.

SOLO OUTSIDER – Non il miglior modo per preparare allo spareggio scudetto, definito “solo” uno «scontro tra outsider». Un modo per togliere pressione a se stesso dopo averne messa tantissima alla propria dirigenza. Conte ha piazzato il suo affondo di fronte a una domanda “innocua” su Martinez, conteso da Barcellona e Real Madrid. I suoi dirigenti, insomma, secondo lui non sono “abbottonati” con i media. Una bella accusa.