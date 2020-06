Conte a San Siro prepara Inter-Sampdoria e promuove Sanchez – GdS

Antonio Conte torna a San Siro dopo ben 100 giorni dalla partita (a porte chiuse) con il Ludogorets in Europa League. Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, l’Inter ha preparato il match di domenica sera contro la Sampdoria (vedi articolo) sotto lo sguardo vigile del tecnico che intanto promuove Alexis Sanchez.

RITORNO A SAN SIRO – Antonio Conte torna a San Siro, e l’Inter respira aria di casa. Nella giornata di ieri la squadra ha effettuato 100 minuti di intenso allenamento al Meazza, in vista di Inter-Sampdoria di domenica sera, recupero della venticinquesima giornata di Serie A. Da segnalare la presenza di tutta la squadra con il solo Matìas Vecino indisponibile per infortunio, per il resto anche Diego Godin e Danilo D’Ambrosio stanno meglio e lavorano con il gruppo.

PROMOSSO – Intanto Conte osserva e promuove Alexis Sanchez, che ha recuperato perfettamente dal suo infortunio stagionale, ed è finalmente a disposizione del mister per questo finale di stagione. Se da una parte l’Inter lavora per il presto di Lautaro Martinez (vedi articolo), dall’altra il tecnico pressa la società anche per una possibile permanenza dell’attaccante cileno. L’Inter difatti, starebbe lavorando con il Manchester United per un possibile riscatto o comunque rinnovo del prestito.

Fonte: Gazzetta dello Sport.