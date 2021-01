Conte a cena a Milano con l’amico Faggiano (ma l’Inter non c’entra?) – SI

Antonio Conte Inter

Conte e Faggiano a cena insieme. In tempi normali non sarebbe una notizia, oggi sì. Come riportato da “Sportitalia”, l’allenatore dell’Inter in queste ore è in compagnia dell’ex DS di Genoa e Parma

CENA TRA AMICI – La serata di Antonio Conte va avanti presso l’Hotel ME nel centro di Milano. L’allenatore dell’Inter è in compagnia dell’amico Daniele Faggiano, ex direttore sportivo del Genoa e prima ancora del Parma. Si tratta semplicemente di un incontro tra amici, nulla a che vedere con il mercato. Anche se, considerando la situazione attuale (Lombardia in zona rossa…) e soprattutto Faggiano in cerca di nuove avventure in Serie A, nulla può essere escluso. Comprovate motivazioni lavorative, certo. Di cosa avranno parlato a cena Conte e Faggiano? Le telecamere di “Sportitalia” attendono l’uscita dei due, pronte a documentare il tutto. E a strappare qualche dichiarazione post-cena.