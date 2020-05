Consiglio Lega Serie A in corso: nodi anticipi e Coppa Italia – Sky

Condividi questo articolo

Consiglio di Lega Serie A in corso per prendere delle decisioni definitive su come far ripartire il calcio in Italia dopo la decisione presa ieri dopo l’incontro col ministro Spadafora. Si discute su alcuni punti fondamentali, il punto di Alessandro Alciato per Sky Sport

NODI ANTICIPI E COPPA – I principali temi sul tavolo sono gli anticipi della venticinquesima giornata e la Coppa Italia, la cui soluzione non convince Inter, Juventus e Milan: «Le ipotesi sul tavolo, oltre alla data della ripartenza al 20 giugno che da ieri è una certezza, sono due. Ripartire dai recuperi della venticinquesima giornata, che in questo momento sembra essere la soluzione in vantaggio con Atalanta-Sassuolo anticipo del venerdì, oppure l’ipotesi B è ripartire direttamente dalla ventisettesima. Poi si discuterà degli orari, gli slot sono 17:15, 19:30, 21:45. La soluzione 17:15 non piace troppo ai giocatori e si sta discutendo di questo. Per la Coppa Italia c’è maretta, anche se l’indicazione del ministro di chiuderla prima è abbastanza chiara. Juventus, Milan e Inter non l’hanno presa bene, si parla anche della Coppa. Per le semifinali si possono organizzare due partite senza supplementari, in caso di parità subito i rigori».