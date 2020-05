Consiglio Federale in corso: nodo play-off per la...

Consiglio Federale in corso: nodo play-off per la Serie A – Sky

Condividi questo articolo

Il Consiglio Federale che dovrà decidere su come riprendere il calcio italiano è in corso a Roma. Quasi sicura la chiusura dei campionati dilettantistici, per la Serie A ci sono due piani. Il punto di Paolo Assogna in collegamento per Sky Sport

PIANI PER LA SERIE A – Per la Serie A si prova a completare disputando le giornate mancanti, ma resta viva l’ipotesi play off: «Il momento è molto significativo, Gravina sta esponendo il suo ragionamento sul formato dei campionati. Per i dilettanti si va verso la chiusura, poi bisognerà stabilire in che modo procedere con promozioni e retrocessioni. Salendo di categoria si parlerà del formato della Serie A. Formato standard se tutto andrà liscio, col completamento delle partite da disputare, poi un piano B esposto da Gravina su play-off e play-out».